fuga del Rapinatore e del suo complice. Ma per il primo è durata poco, perché si è accorto di aver perso il cellulare, raccolto dalla vittima, ed è tornato indietro proponendo al derubato uno scambio. Purtroppo per lui, però, lo studente, italiano ventottenne, aveva già chiamato la polizia. E per il malvivente, tunisino di 22 anni, irregolare in Italia, è scattato l’arresto per tentata rapina. È successo alle 2.20 di mercoledì. Dopo aver spintonato la vittima, il ventiduenne gli ha portato via la collanina con un ciondolo che aveva addosso. Quando ha iniziato a correre, dalla tasca gli è caduto il cellulare. Il “baratto“ che ha proposto non ha avuto successo, quindi è corso via di nuovo non appena è arrivata la polizia, che lo ha individuato mentre cercava di nascondersi tra le auto. 🔗 Ilgiorno.it - Rapinatore in fuga perde il telefono . Poi propone uno scambio: arrestato Una collanina d’oro con ciondolo strappata a uno studente in zona Colonne di San Lorenzo. Poi ladele del suo complice. Ma per il primo è durata poco, perché si è accorto di aver perso il cellulare, raccolto dalla vittima, ed è tornato indietrondo al derubato uno. Purtroppo per lui, però, lo studente, italiano ventottenne, aveva già chiamato la polizia. E per il malvivente, tunisino di 22 anni, irregolare in Italia, è scattato l’arresto per tentata rapina. È successo alle 2.20 di mercoledì. Dopo aver spintonato la vittima, il ventiduenne gli ha portato via la collanina con un ciondolo che aveva addosso. Quando ha iniziato a correre, dalla tasca gli è caduto il cellulare. Il “baratto“ che ha proposto non ha avuto successo, quindi è corso via di nuovo non appena è arrivata la polizia, che lo ha individuato mentre cercava di nascondersi tra le auto. 🔗 Ilgiorno.it

