Rapinato da due banditi Ventenne finisce in ospedale

ospedale dopo essere riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapina, da parte dui due uomini. I fatti - secondo quanto accertato – si sarebbero verificato domenica sera poco dopo le 21, nelle vicinanze della frazione di Bazzano Inferiore, ma sono venuti alla luce solo ieri sera, grazie ad uno sfogo sui social della giovane vittima.Il Ventenne spoletino, alla giuda della sua auto, stava rientrando a casa domenica sera quando lungo la strada buia che conduce alla zona abitata ha notato una persona che con una torcia, sul ciglio della strada, gli faceva cenno di fermarsi. Il ragazzo ha accostato per prestare soccorso all’uomo che diceva di avere il cane intrappolato. 🔗 Lanazione.it - "Rapinato da due banditi". Ventenne finisce in ospedale Trauma cranico, tagli all’addome e anche una lesione all’occhio sinistro. È il referto medico di un 20enne spoletino costretto a tre giorni di ricovero indopo essere riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapina, da parte dui due uomini. I fatti - secondo quanto accertato – si sarebbero verificato domenica sera poco dopo le 21, nelle vicinanze della frazione di Bazzano Inferiore, ma sono venuti alla luce solo ieri sera, grazie ad uno sfogo sui social della giovane vittima.Ilspoletino, alla giuda della sua auto, stava rientrando a casa domenica sera quando lungo la strada buia che conduce alla zona abitata ha notato una persona che con una torcia, sul ciglio della strada, gli faceva cenno di fermarsi. Il ragazzo ha accostato per prestare soccorso all’uomo che diceva di avere il cane intrappolato. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Rapina in banca a Torino Lingotto: due banditi armati di pistola scappano con 30mila euro - Una coppia di banditi ha messo a segno una rapina nella filiale della Cassa di Risparmio di Fossano di corso Traiano a Torino nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo 2025. I malviventi sono entrati con pistole in pugno e volto coperto da passamontagna, dopodiché hanno minacciato il personale... 🔗torinotoday.it

Minore rapinato. Arrestati due diciottenni - Diciottenni in trasferta a Cesena rapinano un coetaneo e fuggono, ma vengono rintracciati dai carabinieri e arrestati. Sono giovanissimi, appena maggiorenni, i due ragazzi residenti in provincia di Lodi, arrestati dal nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Cesena, con l’accusa di rapina aggravata. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, da parte dell’Arma romagnola, che ha raccolto la denuncia della vittima e indaga sull’accaduto, i due amici avrebbero bloccato e rapinato un ragazzo, portandogli via una banconota da 50 euro e fuggendo indisturbati. 🔗ilgiorno.it

Rapina con ostaggi in una banca di Roma: dipendenti entrano e trovano due banditi nascosti con le pistole: bottino da 70mila euro e fuga da un buco nel pavimento - Terrore in una banca a Roma, in largo Enrico Berlinguer. Intorno alle 08.20, due dipendenti della filiale che stavano entrando per iniziare regolarmente il loro turno di lavoro si sono trovati di... 🔗ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentarono la rapina in gioielleria. Niente carcere per i tre banditi. Scattano soltanto i servizi sociali; Dà un passaggio a due turisti tedeschi poi li picchia e rapina, 20enne in carcere; Hanno rapinato tre negozi in poche ore: in due finiscono in carcere; Quattro rapine nella notte Banditi da corso Como a Certosa Tra le vittime due ragazze russe. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Professione rapinatori da oltre trent’anni: l'ultimo colpo dei due vecchi banditi di Milano - Due colpi, il secondo fallito, alle poste di Cusano costano di nuovo il carcere per Antonio Pellegrino e Santino Petrosino, che con la giustizia hanno a che ... 🔗milano.repubblica.it

Due ventenni sotto processo. Sono accusati di furti e rapine - Si erano introdotti in un’abitazione per mettere a segno un furto, ma avevano dovuto fare i conti con il tempestivo intervento della polizia, che aveva colto due di loro in flagranza di reato, mentre ... 🔗msn.com

Pesaro, rapina fallita al Wincity: due banditi camuffati da Einstein perdono i soldi e poi vengono catturati. Sono gli stessi de La Casa di Carta in zona palazzetto? - Sono andati dritti in cassa e hanno mostrato due calci di pistola. La commessa non ha potuto fare altro che consegnare quanto aveva in cassa, ovvero circa 4000 euro. Il 24 ottobre altra rapina ... 🔗msn.com