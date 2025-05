Rapina in un supermercato di Striano | arrestato un 17enne

supermercato e così due poliziotti che non erano in servizio sono intervenuti ed hano arrestato un Rapinatore di soldi 17 anni. E’ accaduto a Striano, in provincia di Napoli.Sono stati due agenti, di cui uno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre l’altro del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, liberi dal servizio, ad agire mentre erano in via Poggiomarino. Dopo aver sentito le urla gli operatori sono entrati all’interno del locale e, nei pressi di una cassa, hanno notato un giovane che, dopo aver riposto nel suo zaino una pistola, si è dato alla fuga; in quei frangenti, gli operatori lo hanno inseguito e, senza mai perderlo di vista, hanno immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano che sono tempestivamente intervenuti ed hanno bloccato non senza difficoltà il ragazzo. 🔗 Anteprima24.it - Rapina in un supermercato di Striano: arrestato un 17enne Tempo di lettura: < 1 minutoHanno sentito delle urla provenire da une così due poliziotti che non erano in servizio sono intervenuti ed hanountore di soldi 17 anni. E’ accaduto a, in provincia di Napoli.Sono stati due agenti, di cui uno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre l’altro del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, liberi dal servizio, ad agire mentre erano in via Poggiomarino. Dopo aver sentito le urla gli operatori sono entrati all’interno del locale e, nei pressi di una cassa, hanno notato un giovane che, dopo aver riposto nel suo zaino una pistola, si è dato alla fuga; in quei frangenti, gli operatori lo hanno inseguito e, senza mai perderlo di vista, hanno immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano che sono tempestivamente intervenuti ed hanno bloccato non senza difficoltà il ragazzo. 🔗 Anteprima24.it

Rapina un supermercato armato di coltello e fugge in tram: arrestato dai carabinieri - Racanica (Bergamo), 3 marzo 2025 – In manette per una rapina, armato di coltello, a un supermercato di Racanica lo scorso 26 febbraio. L'uomo, un 44enne della provincia di Bergamo, è stato arrestato dai carabinieri. Il rapinatore, armato di coltello, aveva minacciato una dipendente e preso dal registratore di cassa circa 500 euro. La cassiera, subito dopo la rapina aveva chiamato il 112, fornendo una descrizione chiara e completa dell'individuo. 🔗ilgiorno.it

Rapina in un supermercato armato di coltello e fugge: bloccato e arrestato alla fermata del tram - Ranica. Ha fatto irruzione in un supermercato, minacciato la cassiera con un coltello ed è fuggito con l’incasso di 500 euro, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Clusone sul tram. È successo mercoledì 26 febbraio: ritenuto responsabile è un 44enne della provincia di Bergamo, elemento già noto alle forze dell’ordine. Era mattina quando l’uomo, armato di coltello, si è introdotto nel locale e, sotto la minaccia dell’arma bianca, aveva rubato dal registratore di cassa circa 500 euro. 🔗bergamonews.it

Rapina con coltello in un supermercato, fugge sulla Teb: arrestato 44enne - L’INTERVENTO. Il fatto è avvenuto lo scorso 26 febbraio a Ranica, i carabinieri lo hanno fermato mentre scappava a bordo della Teb. 🔗ecodibergamo.it

