Rapina con un coltello Condannati due giovani

Volevano fare incetta di alcolici rubandoli di nascosto dagli scaffali del supermercato. Una volta scoperti, però, hanno reagito in modo violento, aggredendo il responsabile del Conad 'La Fonte' di Viserba con una serramanico. Per puro miracolo l'uomo non venne raggiunto da un fendente letale. Per quella Rapina due giovani, un 26enne del Gambia e un 27enne del Senegal, sono stati Condannati dai giudici del Collegio di Rimini a 5 anni e un mese di reclusione. I due stranieri, difesi rispettivamente dagli avvocati Fabrizio Belli e Nicola Campana, si trovano già in carcere. Sul posto erano accorsi i carabinieri della compagnia di Rimini che avevano arrestato i malviventi. L'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L'episodio risale al 26 ottobre dell'anno scorso.

