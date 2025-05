Ranieri e quella frase in Inter-Roma | Adesso cominciano a protestare fanno sempre così Retroscena sul big match di San Siro

Ranieri durante Inter-Roma: «Adesso protestano, fanno sempre così». Il Retroscena sul big match vinto dai giallorossi«Adesso cominciano a protestare, fanno sempre così». È la frase “rubata” dal bordocampista DAZN a Claudio Ranieri durante Inter–Roma. Come svelato da Bordocam, lo stesso Ranieri ha poi iniziato un colloquio con Darmian che era a pochi passi da lui in campo. «Siete bravi in tutto, siete bravi in tutto. Ma vuoi fare anche il mio lavoro?». I giallorossi, con la vittoria di San Siro, sono rimasti in scia alla Juventus per la corsa Champions. .com 🔗 Juventusnews24.com - Ranieri e quella frase in Inter-Roma: «Adesso cominciano a protestare, fanno sempre così». Retroscena sul big match di San Siro durante: «protestano,». Ilsul bigvinto dai giallorossi«». È la“rubata” dal bordocampista DAZN a Claudiodurante. Come svelato da Bordocam, lo stessoha poi iniziato un colloquio con Darmian che era a pochi passi da lui in campo. «Siete bravi in tutto, siete bravi in tutto. Ma vuoi fare anche il mio lavoro?». I giallorossi, con la vittoria di San, sono rimasti in scia alla Juventus per la corsa Champions. .com 🔗 Juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Roma vede la Champions, Mancini: “A novembre Ranieri ci disse una frase che mi ha fatto riflettere. Da lì abbiamo deciso di seguirlo” - “In pochi pensavano potessimo giocarci un posto per la Champions in questa stagione. Anche noi calciatori, a essere sinceri, facevamo un po’ fatica a crederci. Eppure, con il lavoro e la tranquillità che ha portato il mister, partita dopo partita ci siamo resi conto che potevamo recuperare terreno e riagganciarci al gruppone”. Gianluca Mancini, nell’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, ha elogiato il lavoro svolto da Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ranieri carica la Roma prima della partita di Bilbao in Europa League: cita una frase di Allegri - Il tecnico giallorosso charisce in conferenza qual è l'atteggiamento giusto da tenere nel ritorno degli ottavi di finale: i giallorossi hanno a disposizione due risultati su tre ma lui non vuole calcoli. Ed evoca l'ex allenatore della Juve.Continua a leggere 🔗fanpage.it

MotoGP, il mistero della frase di Bagnaia a Dall’Igna: “Però adesso voglio capire cosa è successo…” - Mettere i punti sulle i. Non è stato un week end facile per Francesco Bagnaia a Buriram (Thailandia), primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito asiatico, il feeling con la pista non è stato idilliaco e soprattutto in trazione il pilota italiano ha fatto fatica, specialmente nel terzo e nel quarto settore del tracciato. Una differenza che si è notata nella Sprint Race e nel GP domenicale, confrontando le sue prestazioni con quelle del compagno di squadra, Marc Marquez, e anche del fratello Alex sulla Ducati Gresini. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma, la frase di Ranieri: 'Adesso cominciano a protestare, fanno sempre così'; Inter-Roma, il retroscena sul gol di Soulé: la frase di Ranieri; Retroscena Roma: la frase di Ranieri che ha portato al gol di Soulé; Inter-Roma, il retroscena sul gol di Soulé: la frase di Ranieri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ranieri nota il gesto di Simone Inzaghi durante Inter-Roma e lancia un urlo: “Fanno sempre così” - Claudio Ranieri durante Inter-Roma nota un gesto di Simone Inzaghi che non gli è piaciuto. Rivolgendosi alla sua panchina urla: “Adesso iniziano a protestare, fanno sempre così”. 🔗fanpage.it

Retroscena Roma: la frase di Ranieri che ha portato al gol di Soulé - La rete dell'argentino al 22' del primo tempo a San Siro è arrivata grazie ad un'indicazione molto precisa A San Siro è Mathias Soulé a sbloccare il risultato tra Inter e Roma, match della 34ª giornat ... 🔗msn.com

Inter-Roma 0-1: Soulé fa sognare Ranieri a San Siro, Conte può scavalcare Inzaghi in vetta alla classifica - La Roma sbanca a San Siro contro l'Inter: Matias Soulé regala i tre punti a Ranieri che adesso può davvero sognare la Champions. I nerazzurri crollano per la terza volta ... 🔗msn.com