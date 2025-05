Raimondo Todaro la confessione sull’ex Francesca Tocca | Non la sopportavo

Raimondo Todaro si è raccontato a cuore aperto. Inevitabile ovviamente parlare dell'ex compagna Francesca Tocca, dalla quale si è separato di recente. L'ex ballerino di Amici ha raccontato del loro lungo rapporto, ricordando con tenerezza anche i primi incontri, quando era semplicemente una collega.Raimondo Todaro, le parole sull'ex Francesca ToccaIl ballerino e coreografo Raimondo Todaro si è raccontato a cuore aperto nel podcast Passi di vita del collega Angelo Madonia. Una chiacchierata in cui il danzatore siciliano ha parlato anche del rapporto con l'ex compagna Francesca Tocca, una lunga relazione caratterizzata da tanti alti e bassi, dalla quale è nata anche una figlia, il loro tesoro Jasmine, che oggi ha 11 anni.Oggi il loro amore è giunto al capolinea, ma proprio per amore della loro bambina, stanno mantenendo un rapporto sereno, tanto che Todaro ne ha parlato con tanta tenerezza.

