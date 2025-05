Raid notturno al Comune | rubati attrezzi per il giardinaggio

Raid notturno in scuola, rubati 18 computer a Castelvenere - Tempo di lettura: < 1 minutoRaid durante la notte nel plesso scolastico delle scuole primarie di Castelvenere (Benevento) dove sconosciuti, una volta entrati, sono riusciti a rubare 18 computer nelle aule per gli studenti. A far scattare l’allarme è stato il personale dell’istituto. Sul posto si sono recati subito il sindaco Alessandro Di Santo insieme ai carabinieri che stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate in paese. 🔗anteprima24.it

Raid al Comune di Terzigno: rubati i computer, uffici devastati. Sparite anche le immagini delle telecamere - Ignoti si sono introdotti negli uffici del Comune di Terzigno, nel Napoletano, alle prime luci di mercoledì 26 febbraio, devastando i locali e rubando alcuni PC. Il raid è stato messo a segno anche nell'attiguo istituto scolastico, dove i ladri hanno rubato le immagini della videosorveglianza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Qualiano, nuovo raid notturno: colpita la Conad in via Campana - Non si arrestano i raid agli esercizi commerciali di Qualiano. Solo la settimana assaltata anche una nota salumeria storica. Ancora un raid notturno a Qualiano. Ad essere presa di mira questa volta la Conad in via Campana, dove i criminali dopo aver superato in cancello che delimita in parcheggio interno, hanno hanno tagliato la serranda e sono entrati, portando vi alcolici tra cui anche liquori. 🔗puntomagazine.it

Pago Vallo Lauro, raid negli uffici comunali: rubati server e un portatile - L'articolo Pago Vallo Lauro, raid negli uffici comunali: rubati server e un portatile proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

