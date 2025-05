RAI1 | IL PALINSESTO SPECIALE PER IL CONCLAVE E TUTTI I PROGRAMMI CHE SALTANO

RAI1 ha reso noto il PALINSESTO ufficiale di mercoledì 7 maggio, giorno in cui TUTTI gli occhi del mondo saranno nuovamente puntati su Roma per l'inizio del CONCLAVE.

PALINSESTO RAI1, mercoledì 7 maggio 2025
09:47 Messa pro Eligendo Pontifice (mondovisione)
11:30 Storie Italiane
12:00 David di Donatello
13:30 Tg1
14:05 La Volta Buona
16:00 Processione dei Cardinali e Extra Omnes Cappella Sistina (mondovisione)
18:00 La Vita in Diretta
18:45 L'Eredità

Ci sarà inoltre un'edizione straordinaria per la prima fumata se avverrà prima del Tg1 delle 20 e così nei giorni seguenti, fino all'elezione del successore di Papa Francesco.

Guardando a cosa è successo negli ultimi Conclavi sulla rete ammiraglia Rai, è quasi certo uno SPECIALE di Porta a Porta in prima serata con Bruno Vespa sul nuovo Pontefice.

