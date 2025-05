RAI1 | IL PALINSESTO SPECIALE PER IL CONCLAVE E TUTTI I PROGRAMMI CHE SALTANO

RAI1 ha reso noto il PALINSESTO ufficiale di mercoledì 7 maggio, giorno in cui TUTTI gli occhi del mondo saranno nuovamente puntati su Roma per l'inizio del CONCLAVE.

PALINSESTO RAI1, mercoledì 7 maggio 2025
09:47 Messa pro Eligendo Pontifice (mondovisione)
11:30 Storie Italiane
12:00 David di Donatello
13:30 Tg1
14:05 La Volta Buona
16:00 Processione dei Cardinali e Extra Omnes Cappella Sistina (mondovisione)
18:00 La Vita in Diretta
18:45 L'Eredità

Ci sarà inoltre un'edizione straordinaria per la prima fumata se avverrà prima del Tg1 delle 20 e così nei giorni seguenti, fino all'elezione del successore di Papa Francesco.

Guardando a cosa è successo negli ultimi Conclavi sulla rete ammiraglia Rai, è quasi certo uno SPECIALE di Porta a Porta in prima serata con Bruno Vespa sul nuovo Pontefice.

L’EREDITÀ: IL SABATO SERA DI RAI1 CON SEI COPPIE FAMOSE E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE - Si intitola “Viva l’Amore” il nuovo appuntamento speciale de “L’Eredità”, in onda sabato 15 marzo alle 21-.30 su Rai1: il celebre game show, condotto da Marco Liorni dedica una serata speciale all’amore in tutte le sue forme. Sei coppie note, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale, si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli Simona Izzo e Ricky Tognazzi Rossella Erra e Attilio Russo Giulia Salemi e Pierpaolo ... 🔗bubinoblog

La stampa estera a caccia d’indiscrezioni per il Conclave: don Baldo Reina “sorvegliato speciale” - Il cardinale agrigentino Don Baldo Reina è già uno dei protagonisti di questo Conclave che tra poco più di una settimana entrerà nel vivo. I giornalisti di vari paesi parlano di lui e lo considerano già un riferimento, un punto fermo, un “sorvegliato speciale” il cui nome è da annotare nel carnet... 🔗agrigentonotizie.it

