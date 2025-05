Raggiunto accordo con Kiev su terre rare Scott Bessent Usa | È un segnale alla Russia

accordo di partenariato economico tra Stati Uniti e Ucraina, che istituisce il Fondo di investimento per la ricostruzione Stati Uniti-Ucraina per contribuire ad accelerare la ripresa economica dell'Ucraina. La sicurezza economica è sicurezza nazionale. È un segnale forte per la leadership russa per negoziare su basi ancora più forti", lo ha detto il segretario Usa al Tesoro Scott Bessent. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

