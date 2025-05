Ragazzo si tuffa nel lago per recuperare un pallone e poi ha un malore

malore dopo essere entrato in acqua per recuperare un pallone. A soccorrerlo per primi sono stati gli amici, che lo hanno riportato a riva.I. 🔗 Trentotoday.it - Ragazzo si tuffa nel lago per recuperare un pallone e poi ha un malore Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, primo maggio, alla spiaggia dei Sabbioni a Riva del Garda, dove un giovane di 20 anni ha accusato undopo essere entrato in acqua perun. A soccorrerlo per primi sono stati gli amici, che lo hanno riportato a riva.I. 🔗 Trentotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Si spoglia e si tuffa nel Tevere, disperso ragazzo di 16 anni - Si è spogliato e si è tuffato nel Tevere. Un ragazzo di 16 anni, che non è più riemerso. Corsa contro il tempo a Roma per cercare di recuperare in vita il giovane. A notare tutta la scena un passante che non è riuscito a intervenire in tempo. Chiamato il 112 sul posto sono intervenuti tutti i... 🔗romatoday.it

Tragedia al Lago dell’Accesa: muore annegato un ragazzo di 18 anni - Un dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° maggio, nel comune di Massa Marittima (GR). Un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita per annegamento nelle acque del Lago dell’Accesa. L’allarme è scattato poco prima delle 16:30, quando è stato richiesto l’intervento urgente dei soccorsi per un giovane in difficoltà nel lago. Il 118 dell’Asl Toscana sud est ha attivato immediatamente i mezzi di emergenza. 🔗laprimapagina.it

Ragazzo di 18 anni muore affogato: tragedia nel lago dell'Accesa - Grosseto, 1 maggio 2025 – Pomeriggio tragico al lago dell'Accesa, nel Comune di Massa Marittima. Un ragazzo di 18 anni è morto annegato. I soccorsi sono stati immediati con l’intervento delle ambulanza Anpas di Massa Marittima e l’elisoccorso regionale Pegaso 1, oltre alle forze dell’ordine. Il personale sanitario purtroppo però ha constatato solo il decesso del giovane. Da capire cosa sia accaduto. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Riva del Garda, ragazzo si tuffa nel lago per recuperare un pallone e poi ha un malore; Roma, due ragazzi morti nel lago di Castel Gandolfo: uno si era gettato per salvare l'amico; Si tuffa nel lago d’Iseo da un pontile: Guido Belussi muore annegato; Si tuffa nel Ceresio e non riemerge: morto un 23enne. 🔗Cosa riportano altre fonti

Si tuffa nel lago dell'Accesa e annega: muore ragazzo di 18 anni - Un ragazzo di 18 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 1° maggio, dopo essersi tuffato nel lago dell'Accesa, a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. 🔗msn.com

Ragazzo di 18 anni si tuffa e muore annegato: tragedia nel lago dell'Accesa - Un ragazzo di 18 anni è morto annegato nel lago dell'Accesa nel comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Sul posto intorno alle 16.30 sono intervenuti, oltre alle ... 🔗msn.com

Si tuffano nel lago di Castel Gandolfo, recuperati i corpi di due ragazzi tra i 25 e 30 anni - Sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco sommozzatori i due ragazzi africani annegati al lago e sono ora in viaggio verso la camera mortuaria dell'ospedale dei Castelli. I soccorsi dei bagnini ... 🔗msn.com