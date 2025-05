Ragazzo di 18 anni muore affogato | tragedia nel lago dell' Accesa

lago dell'Accesa, nel Comune di Massa Marittima. Un Ragazzo di 18 anni è morto annegato. I soccorsi sono stati immediati con l'intervento delle ambulanza Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso regionale Pegaso 1, oltre alle forze dell'ordine. Il personale sanitario purtroppo però ha constatato solo il decesso del giovane. Da capire cosa sia accaduto.Notizia in aggiornamento

