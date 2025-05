Ragazzo accoltellato alla gola trovato morto sulla riva del fiume | Una scia di sangue

trovato senza vita ieri mattina, mercoledì 30 aprile, sulla riva del fiume Po, in località Bombardone, nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 11:30 da due pescatori che percorrevano l’argine del fiume. Una scia di sangue individuata vicino al cadavere rappresenta uno degli elementi chiave per gli investigatori che stanno cercando di ricostruire le dinamiche della tragedia.Indagini in corso: il giovane accoltellato alla golaLe prime ricostruzioni rivelano che il turista, arrivato in Italia il 26 aprile con un gruppo di amici per una vacanza dedicata alla pesca, è stato visto l’ultima volta ancora in vita verso le 8:30 della stessa mattina. Poco dopo, è stato ritrovato morto con profondi tagli alla gola, presumibilmente inferti con un coltello da cucina rinvenuto non lontano dal luogo del ritrovamento. 🔗 Thesocialpost.it - Ragazzo accoltellato alla gola trovato morto sulla riva del fiume: “Una scia di sangue” Un giovane turista tedesco di 23 anni è statosenza vita ieri mattina, mercoledì 30 aprile,delPo, in località Bombardone, nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 11:30 da due pescatori che percorrevano l’argine del. Unadiindividuata vicino al cadavere rappresenta uno degli elementi chiave per gli investigatori che stanno cercando di ricostruire le dinamiche della tragedia.Indagini in corso: il giovaneLe prime ricostruzioni rivelano che il turista, arto in Italia il 26 aprile con un gruppo di amici per una vacanza dedicatapesca, è stato visto l’ultima volta ancora in vita verso le 8:30 della stessa mattina. Poco dopo, è stato ricon profondi tagli, presumibilmente inferti con un coltello da cucina rinvenuto non lontano dal luogo del ritrovamento. 🔗 Thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Giallo nel cosentino, muore un ragazzo trovato accoltellato per strada - Un giovane di 22 anni, di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate a Corigliano-Rossano. Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri della Radiomobile in una delle vie principali di Corigliano, con diverse ferite di arma da taglio. La notte tra il 21 e il 22 febbraio è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Rossano, ma poco dopo è deceduto a cause delle gravi ferite, in particolare una all’addome che sarebbe risultata fatale. 🔗dayitalianews.com

Ragazzo accoltellato alla gola in Bolognina: "Mi hanno colpito senza motivo" - Ancora sangue in Bolognina, dove un 17enne è stato ferito alla gola durante quella che sarebbe stata una rissa. Come scrive Il Resto del Carlino, la vittima, un 17enne di origini tunisine, è stato soccorso nella zona di via Ferrarese domenica sera dagli agenti delle Volanti e dal 118... 🔗bolognatoday.it

Accoltellato più volte alla gola, 23enne trovato senza vita sulla riva del Po: “C’era una scia di sangue” - È stato rinvenuto il cadavere di un 23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia), morto a causa di diversa ferite alla gola. Vicino al corpo sono state trovate l’arma del delitto, un coltello da cucina, e una scia di sangue.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Accoltellato più volte alla gola, 23enne trovato senza vita sulla riva del Po: C'era una scia di sangue; Zinasco, trovato il corpo di un turista tedesco sull’argine del Po: accoltellato alla gola; Cosa sappiamo sulla morte del 23enne accoltellato alla gola trovato sulla riva del Po; Trovato cadavere sotto un cavalcavia: arrestato un uomo. 🔗Cosa riportano altre fonti