Raffica di risse ad Avenza | volano tavoli e bottiglie

Gli effetti collaterali da alcol ormai non sono più un fenomeno della zona movida di Marina: in queste settimane si è registrata un escalation di risse e liti anche ad Avenza, già considerata insicura per le varie vicissitudini denunciate da cittadini e commercianti. Più volte è accaduto che gruppi di ragazzini dopo aver alzato troppo il gomito siano andati in escandescenza facendo volare tavoli e bicchieri in alcuni bar della cosiddetta Avenza nuova, sempre frequentati da famiglie e clienti abituali. L'ultimo risale alla giornata del 25 aprile e ha coinvolto una comitiva di ragazzi, ma nei giorni precedenti una lite simile con lancio di tavoli e bicchieri si era verificata anche in un altro locale, sempre molto frequentato all'ora dell'aperitivo. Sono stati doversi gli interventi di polizia e carabinieri, chiamati dai titolari dei bar o dai clienti dopo le ultime scaramucce che hanno animato i locali, in particolare all'ora dell'aperitivo.

