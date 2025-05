Raffaele Palladino pronto per la semifinale europea contro Pellegrini

Pellegrini lo stimola. Raffaele Palladino sa di giocarsi tanto nell'andata di questa sua prima semifinale europea da allenatore. "Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto. Questa partita la stiamo vivendo con leggerezza, consapevolezza e autostima. Dobbiamo andare in campo con serenità, è bello giocarsi qui una semifinale. Sarà una partita difficile ma non dovremo avere ansia. Servirà personalità. Abbiamo delle armi per metterli in difficoltà nelle due partite. Sappiamo che il pubblico sarà caldo, ma ci sarà anche il ritorno. Il nostro sogno è passare il turno e arrivare in fondo". Attesa per capire se Moise Kean sarà della gara dal 1' oppure no. Palladino lascia un margine di dubbio. "Ho parlato con Moise, il ragazzo sta bene ed è sereno. Carico e motivato.

