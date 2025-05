Radici lo spettacolo di e con Antonio Anzilotti De Nitto sulla diversità

Radici, uno spettacolo di e con Antonio Anzilotti De Nitto. Al centro dell'opera c'è la diversità, esplorata attraverso un punto di vista estremo, quello di. MESAGNE - Venerdì 2 maggio alle 20:30, nelle Officine Ipogee di piazza Sant'Anna dei Greci a Mesagne, l'associazione "La Manovella" presenta, uno di e con De.

“RADICI”, spettacolo pluripremiato di Antonio Anzilotti De Nitto a LA STAGIONE DIVERSA - Venerdì 4 aprile 2025 alle ore 19:00 e ore 21:00 nell’ambito de La STAGIONE DIVERSA di IMBONATI11 Art Hub, va in scena lo spettacolo RADICI di e con Antonio Anzilotti De Nitto. La tematica affrontata ... 🔗liquidarte.it

