Questo Lorenzo Musetti é grande! Strapazza De Minaur e plana ai quarti a Madrid!

Lorenzo Musetti domina l’ultimo ottavo di finale in programma quest’oggi nel Masters1000 di Madrid. Tetto chiuso al Manolo Santana Stadium per via della pioggia e toscano su livelli stellari nel confronto con l’australiano Alex de Minaur (n.6 del seeding). 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco per lui, sempre a comandare e in controllo della partita, senza mai concedere palle break al suo rivale.Un risultato che assicura a Lorenzo il tanto agognato approdo in top-10 da lunedì 5 maggio, diventando così il sesto italiano nella storia a centrare Questo obiettivo, dopo Jannik Sinner, Adriano Panatta, Matteo Berrettini, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini. Traguardo, tra l’altro, raggiunto a 23 anni. E ora nei quarti di finale ci sarà il canadese Gabriel Diallo e l’azzurro dovrà esprimere lo stesso tennis di Questo incontro. 🔗 Oasport.it - Questo Lorenzo Musetti é grande! Strapazza De Minaur e plana ai quarti a Madrid! domina l’ultimo ottavo di finale in programma quest’oggi nel Masters1000 di. Tetto chiuso al Manolo Santana Stadium per via della pioggia e toscano su livelli stellari nel confronto con l’australiano Alex de(n.6 del seeding). 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco per lui, sempre a comandare e in controllo della partita, senza mai concedere palle break al suo rivale.Un risultato che assicura ail tanto agognato approdo in top-10 da lunedì 5 maggio, diventando così il sesto italiano nella storia a centrareobiettivo, dopo Jannik Sinner, Adriano Panatta, Matteo Berrettini, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini. Traguardo, tra l’altro, raggiunto a 23 anni. E ora neidi finale ci sarà il canadese Gabriel Diallo e l’azzurro dovrà esprimere lo stesso tennis diincontro. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Lorenzo Musetti: “Ho combattuto come una iena, ogni volta che succede qualcosa vado alla grande” - Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00). Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4) e avrà così la possibilità di affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato. 🔗oasport.it

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male" - Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta. 🔗comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Madrid, un grande Musetti batte ancora Tsitsipas e vola agli ottavi; ATP Madrid, Musetti batte Tsitsipas 7-5, 7-6: Lorenzo agli ottavi contro De Minaur, Berrettini si ritira; Lorenzo ha la grande occasione per conquistare il primo grande titolo; Montecarlo, Musetti è diventato grande: rimonta de Minaur poi bacia Veronica. E con Alcaraz c’è un precedente che fa sperare. 🔗Cosa riportano altre fonti