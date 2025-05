Quelle storie sovversive e ritrovate

Quelle contenute nel libro Sovversivi e sovversive. Storia, memoria e cura edito da Pendragon e firmato da Francesca Delneri, Valentina Gabusi e Michele Lapini, appena uscito in libreria. Un volume fotografico che verrà presentato il 15 maggio al Salone del Libro di Torino e che prende vita a partire dalla mostra curata da Lapini la scorsa primavera al chiostro dei Celestini dell‘Archivio di Stato, dove il fotografo aveva esposto quegli scatti dei documenti contenuti nei fascicoli del casellario politico locale, categoria A8, relativi alle "persone pericolose per la sicurezza dello stato" che la Questura di Bologna, nel 2024, aveva chiesto di poter versare all’Archivio di Stato della nostra città. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Quelle storie sovversive e ritrovate Edvige Campogrande nasce a Bologna il 15 luglio del 1900 e cresce in via Castiglione 7, nel prestigioso palazzo che era stato dei Pepoli e che viene acquistato dal padre Pietro, diventando palazzo Pepoli-Campogrande. Laureatasi in lettere e filosofia, nel 1930 decide di trasferirsi a Parigi per seguire un corso di clavicembalo e lì conoscerà il pittore Luigi Locatelli con cui intraprende una lunga e tormentata storia d’amore. C’è anche la sua storia tracontenute nel libro Sovversivi e. Storia, memoria e cura edito da Pendragon e firmato da Francesca Delneri, Valentina Gabusi e Michele Lapini, appena uscito in libreria. Un volume fotografico che verrà presentato il 15 maggio al Salone del Libro di Torino e che prende vita a partire dalla mostra curata da Lapini la scorsa primavera al chiostro dei Celestini dell‘Archivio di Stato, dove il fotografo aveva esposto quegli scatti dei documenti contenuti nei fascicoli del casellario politico locale, categoria A8, relativi alle "persone pericolose per la sicurezza dello stato" che la Questura di Bologna, nel 2024, aveva chiesto di poter versare all’Archivio di Stato della nostra città. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

