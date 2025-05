Quelle colazioni stellate negli NH Collection Il mattino ha l’oro in bocca

Collection Hotels & Resorts, parte del gruppo Minor Hotels, celebra il suo decimo anniversario. Per l’occasione, il brand ha lanciato un’iniziativa che mette in luce uno dei suoi pilastri fondamentali: la gastronomia. La ’Signature Breakfast: Chefs’ Constellation Edition’ coinvolgerà 10 hotel del brand che per sei mesi offriranno una colazione esclusiva pensata e creata da 10 chef di fama internazionale. Questi ultimi, tutti riconosciuti per il loro percorso d’eccellenza – vantando complessivamente 11 stelle Michelin – hanno elaborato un piatto unico, accompagnato da una bevanda presente nel menù colazione degli hotel selezionati.Complessivamente 10 hotel in 10 città d’Europa e America Latina partecipano a questa iniziativa gastronomica, che sarà fruibile per sei mesi, fino a ottobre 2025. 🔗 Quotidiano.net - Quelle colazioni stellate negli NH Collection. Il mattino ha l’oro in bocca di Egidio Scala Nel corso del 2025, NHHotels & Resorts, parte del gruppo Minor Hotels, celebra il suo decimo anniversario. Per l’occasione, il brand ha lanciato un’iniziativa che mette in luce uno dei suoi pilastri fondamentali: la gastronomia. La ’Signature Breakfast: Chefs’ Constellation Edition’ coinvolgerà 10 hotel del brand che per sei mesi offriranno una colazione esclusiva pensata e creata da 10 chef di fama internazionale. Questi ultimi, tutti riconosciuti per il loro percorso d’eccellenza – vantando complessivamente 11 stelle Michelin – hanno elaborato un piatto unico, accompagnato da una bevanda presente nel menù colazione degli hotel selezionati.Complessivamente 10 hotel in 10 città d’Europa e America Latina partecipano a questa iniziativa gastronomica, che sarà fruibile per sei mesi, fino a ottobre 2025. 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

le due ruote protagoniste al fuorisalone: in esposizione la motogp aprilia racing all’nh collection president di milano - Dal 10 al 13 aprile, in occasione del Fuorisalone 2025, l’NH Collection President di Milano ospita un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motociclismo e design: l’esposizione ufficiale della MotoGP Aprilia Racing. Un'iniziativa, realizzata dal Centro Medico Visconti di Modrone, unica... 🔗milanotoday.it

Valentino Rossi, la famiglia alle Maldive: vacanza da sogno tra colazioni a bordo oceano, relax e coccole - Pesaro, 4 aprile 2025 – Le Maldive sembrano essere diventate una vera e propria seconda casa per Francesca Sofia Novello. Dopo il romantico viaggio simil luna di miele in versione family, trascorso lì nel 2023 con Valentino Rossi e la primogenita, la modella è tornata nel paradiso tropicale, questa volta accompagnata dalle sue due bambine, Giulietta e la neonata Gabriella, venuta al mondo lo scorso gennaio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gears of War Collection, annuncio a giugno e lancio nel 2025 anche su PS5, per un rumor - Negli ultimi mesi, diverse indiscrezioni hanno alimentato le speranze dei fan di Gears of War riguardo a una raccolta rimasterizzata della saga. Ora, un noto insider, eXtas1s, sostiene che la Gears of War Collection potrebbe essere annunciata ufficialmente a giugno 2025, in occasione dell’Xbox Showcase. Ma la vera sorpresa è un’altra: il gioco non sarebbe un’esclusiva Xbox, bensì arriverebbe anche su PlayStation 5, segnando un cambio di strategia significativo per il franchise. 🔗game-experience.it

Cosa riportano altre fonti

Quelle colazioni stellate negli NH Collection. Il mattino ha l’oro in bocca; ‘Black Mirror’: le 7 puntate più belle da vedere assolutamente. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quelle colazioni stellate negli NH Collection. Il mattino ha l’oro in bocca - di Egidio Scala Nel corso del 2025, NH Collection Hotels & Resorts, parte del gruppo Minor Hotels, celebra il suo ... 🔗quotidiano.net