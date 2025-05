Quelle americane di Nicola Bulgari

A volte le belle cose si incontrano dove meno te lo aspetti. In una viuzza senza uscita nel quartiere Monte Sacro di Roma ci sono due garage seminterrati. In uno si entra solo se conosciuti o attesi. Scesa la rampa troviamo un enorme spazio dove lavorano una decina di persone sopra un pavimento sul quale si potrebbe anche mangiare. Tutt'altra cosa che un garage! Siamo nella sede romana della Fondazione Bulgari – le altre sono a Sarteano, in Toscana, e ad Allentown, in Pennsylvania – che ospita un'ottantina delle quasi 300 automobili tutte rigorosamente prodotte negli Stati Uniti tra gli Anni 20 e gli Anni 50 del Ventesimo Secolo e oggi sono parte di una collezione.Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Corvette, Ford, Checker, Oldsmobile e soprattutto Buick(le predilette dal "signor Nicola") tutte belle allineate una accanto all'altra come in un qualsiasi posteggio coperto, ma tutte perfettamente lavate, con pneumatici gonfi e perfettamente funzionanti (c'è una officina dedicata) come dimostra il fatto che fanno periodicamente la spola tra Roma e Sarteano.

