Quella dei bulldog inglesi è tra le razze di cane più amate anche da moltissimi famosi da Lewis Hamilton a David Beckham da Adele a Ashton Kutcher Il prossimo raduno nazionale il prossimo 4 maggio

famosi, da Lewis Hamilton a Zlatan Ibrahimovic, da David Beckham a Adele, da Adam Sandler a Ashton Kutcher. E piacciono sempre di più anche agli italiani. Per raccogliere le migliaia di amanti dei bulldog inglesi del nostro Paese è nato il CABI (Club Amatori bulldog Inglese). Si tratta di un gruppo nato su Facebook che però, ogni anno, organizza un maxi raduno: in carne, ossa e sguardi languidi. L’appuntamento è dunque, in occasione del 28° #bulldogDay, domenica 4 maggio a Seregno, presso l’area cani del Parco 2 Giugno alla Porada. I bulldog invadono il Lago di Garda X Leggi anche › La razza di cane più intelligente? Non è il Border Collie. 🔗 Iodonna.it - Quella dei bulldog inglesi è tra le razze di cane più amate, anche da moltissimi famosi (da Lewis Hamilton a David Beckham, da Adele a Ashton Kutcher). Il prossimo raduno nazionale, il prossimo 4 maggio Piacciono perché sono dolci, simpatici e irresistibili, con quell’espressione un po’ così, struggente e quasi infantile. Piacciono sempre di più ai personaggi, daa Zlatan Ibrahimovic, da, da Adam Sandler a. E piacciono sempre di piùagli italiani. Per raccogliere le migliaia di amanti deidel nostro Paese è nato il CABI (Club AmatoriInglese). Si tratta di un gruppo nato su Facebook che però, ogni anno, organizza un maxi: in carne, ossa e sguardi languidi. L’appuntamento è dunque, in occasione del 28° #Day, domenica 4a Seregno, presso l’area cani del Parco 2 Giugno alla Porada. Iinvadono il Lago di Garda X Leggi› La razza dipiù intelligente? Non è il Border Collie. 🔗 Iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

Torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi domenica 4 maggio a Seregno - Domenica 4 maggio torna in Brianza il 28° BulldogDay, l’originale raduno nazionale del Cabi Club Amatori Bulldog Inglese. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 nell'area cani del Parco 2 Giugno della Porada di Seregno. Si tratta di un grande evento gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono divertirsi con gli esilaranti esemplari alle prese con simpatici giochi e divertenti sfilate. Il raduno sarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore dei bulli meno fortunati di cui si prende cura l’Ebri – English Bulldog Rescue Italia, associazione che dal 2012 si occupa degli affidamenti dei ... 🔗ilgiorno.it

Hai mai visto un cane “Goblin dell’Himalaya” o un “lupo mannaro da tazza del tè”? Ecco le “razze” che fanno aumentare le adozioni - Una donna che fa volontariato in un rifugio nel Tennessee ha trovato un modo particolarmente simpatico per far emergere i cani ospiti attraverso i social network e così sensibilizzare le persone e aumentare il numero delle adozioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Amici a quattro zampe alla Porada. Il grande raduno dei bulldog inglesi - Immaginare tantissimi esemplari di bulldog inglesi riuniti in un unico luogo sembra qualcosa di bizzarro e improbabile nella realtà. Ebbene esiste un evento che prevede proprio questo e si terrà a Seregno domenica presso l’area cani del parco 2 Giugno alla Porada. Si tratta di una giornata dedicata ai bulldog e agli appassionati di questa razza. L’ingresso all’evento, organizzato dal Cabi, ovvero il club amatori bulldog inglese, sarà gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno godersi una giornata circondati da questi simpatici cani. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

#BulldogDay, un esercito di adorabili bulli si prepara a invadere Seregno; Negli Stati Uniti il Bulldog francese è ancora la razza preferita, mentre il Cane Corso avanza; Le 5 razze di cani con la minore speranza di vita; Bulldog inglesi a rischio malattie gravi più di altre razze: lo studio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bulldog inglese - Il Bulldog inglese è un cane atipico a causa del suo fisico e del suo temperamento placido, quasi pigro. Poco socievole con i suoi simili è, tuttavia, amichevole verso i membri del suo gruppo sociale. 🔗wamiz.it

Amici a quattro zampe alla Porada. Il grande raduno dei bulldog inglesi - Immaginare tantissimi esemplari di bulldog inglesi riuniti in un unico luogo sembra qualcosa di bizzarro e improbabile nella realtà. Ebbene esiste un evento che prevede proprio questo e si terrà a ... 🔗msn.com

Razze di cani: scopri i cani inglesi - Ti affascina l’eleganza britannica delle razze di cani di origine inglese? Scopri la nostra selezione di cani che incarnano la nobiltà e il fascino della Gran Bretagna! 🔗wamiz.it