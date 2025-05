Quel boato alla Polveriera la strage delle operaie nella fabbrica di Taino 90 anni fa Non accada mai più

Taino (Varese), 1 maggio 2025 – Si chiamava Angela Paietta, aveva 21 anni la più giovane delle 35 vittime dell’esplosione alla Polveriera di Taino, la tragedia che il 27 luglio 1935 ha segnato per sempre la storia del paese. 35 vittime, 3 uomini e 32 donne, la maggior parte della manodopera nella fabbrica che dal 1914 dava lavoro agli abitanti di Taino e dei comuni intorno. Carolina Tonella, 48 anni, la più anziana, una mamma come altre donne che Quel giorno non tornarono a casa dai loro familiari. Mamme, figlie, sorelle, alcune famiglie furono colpite da un doppio lutto, perdendo due figlie, a pagare il tributo più pesante Taino, con 15 vittime. Oggi, Primo Maggio, è la Festa del lavoro, Quel lavoro che ancora continua ad aggiungere nomi al drammatico elenco delle vittime di infortuni mortali, come 90 anni fa a Taino. 🔗 Ilgiorno.it - Quel boato alla Polveriera, la strage delle operaie nella fabbrica di Taino 90 anni fa. “Non accada mai più” (Varese), 1 maggio 2025 – Si chiamava Angela Paietta, aveva 21la più giovane35 vittime dell’esplosionedi, la tragedia che il 27 luglio 1935 ha segnato per sempre la storia del paese. 35 vittime, 3 uomini e 32 donne, la maggior parte della manodoperache dal 1914 dava lavoro agli abitanti die dei comuni intorno. Carolina To, 48, la più anziana, una mamma come altre donne chegiorno non tornarono a casa dai loro familiari. Mamme, figlie, sorelle, alcune famiglie furono colpite da un doppio lutto, perdendo due figlie, a pagare il tributo più pesante, con 15 vittime. Oggi, Primo Maggio, è la Festa del lavoro,lavoro che ancora continua ad aggiungere nomi al drammatico elencovittime di infortuni mortali, come 90fa a. 🔗 Ilgiorno.it

