Quattro vigili del fuoco si perdono durante un' escursione | due ritrovati morti dopo ore di ricerche

La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le ricerche di due dei Quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante un'escursione: due ritrovati morti dopo ore di ricerche

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

“Mappare il glioblastoma”. Caso dei vigili del fuoco, i quattro anni di Glio.Ma - Cortona, 17 marzo 2025 – “Il caso dei vigili del fuoco morti di glioblastoma? Se venisse dimostrata la correlazione sarebbe spaventoso. Con l’associazione in ricordo di mio fratello abbiamo raccolto 200 mila euro da investire nella ricerca, nel territorio ci sono troppi casi. Serve una mappatura”. A dirlo è Claudia Calicchia, presidente dell’associazione Glio.Ma, nata nel 2021 in ricordo del fratello Marco, giovane carabiniere cortonese che si arruolò nell’Arma seguendo le orme del padre Claudio, comandante della stazione di Cortona. 🔗lanazione.it

Indagine sui Pfas nei Vigili del Fuoco: quattro morti per glioblastoma, le famiglie chiedono risposte - Quattro vigili del fuoco, tre di Arezzo e uno di Spoleto, sono morti a causa dello stesso tumore cerebrale raro, il glioblastoma. I loro figli chiedono un’indagine epidemiologica per verificare se l’esposizione ai Pfas, presenti nelle tute protettive e negli schiumogeni utilizzati fino al 2020, possa aver contribuito alla malattia. Il CONAPO sollecita monitoraggi ambientali e biologici, un registro nazionale delle malattie professionali e il potenziamento delle misure di sicurezza. 🔗lortica.it

Quattro vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due sono stati ritrovati, ricerche in corso per i colleghi - La comunità della Majella è con il fiato sospeso: sono in corso le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri ... 🔗msn.com

Vigili del fuoco si perdono durante un'escursione, individuati i 2 dispersi: «Non sappiamo le condizioni» - «Sono stati individuati, ma non sappiamo le loro condizioni. Ci sono gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che stanno procedendo. Si trovano in una forra del torrente Avello»: così all'Adnkron ... 🔗informazione.it

Vigili del fuoco scomparsi durante un'escursione. Ricerche sono in corso: cosa sappiamo - L'allarme nella serata di ieri: pare che i due dispersi siano scivolati in una zona impervia. Sono ore di grande preoccupazione ... 🔗msn.com