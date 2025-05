Quattro vigili del fuoco si perdono durante un' escursione | due ritrovati morti dopo ore di ricerche

Quattro vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante... 🔗ilmessaggero.it

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

“Mappare il glioblastoma”. Caso dei vigili del fuoco, i quattro anni di Glio.Ma - Cortona, 17 marzo 2025 – “Il caso dei vigili del fuoco morti di glioblastoma? Se venisse dimostrata la correlazione sarebbe spaventoso. Con l’associazione in ricordo di mio fratello abbiamo raccolto 200 mila euro da investire nella ricerca, nel territorio ci sono troppi casi. Serve una mappatura”. A dirlo è Claudia Calicchia, presidente dell’associazione Glio.Ma, nata nel 2021 in ricordo del fratello Marco, giovane carabiniere cortonese che si arruolò nell’Arma seguendo le orme del padre Claudio, comandante della stazione di Cortona. 🔗lanazione.it

