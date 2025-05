Quanto dura il Concerto primo maggio 2025 | la durata dell’evento quando finisce

Quanto dura (durata) il Concerto primo maggio 2025, in programma oggi, 1 maggio, su Rai 3? quando finisce? Appuntamento dalla tradizionale location di San Giovanni in Laterano a Roma. L'evento è condotto da Ermal Meta, BigMama e Noemi. Il Concertone si terrà dalle ore 15,15 alle ore 00,15. La durata complessiva sarà quindi di circa 9 ore. In tv però ci saranno delle pause. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).L'intero Concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell'intero Concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay.

