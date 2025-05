Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? Le proiezioni turno per turno

Jannik Sinner farà il proprio grande ritorno in campo in occasioni degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo giocherà il suo secondo torneo in stagione: ha vinto gli Australian Open e poi ha dovuto scontare una squalifica di tre mesi, che terminerà domenica 4 maggio. Il fuoriclasse altoatesino sarà abbracciato dal proprio pubblico, che spera di sostenerlo fino alle battute conclusive del torneo.Il 23enne avrà tutto da guadagnare in termini di punti: lo scorso anno, infatti, non giocò nella Capitale e dunque non avrà cambiali all’orizzonte. Ogni partita che l’azzurro riuscirà a vincere gli porterà in dote un bottino con cui migliorare il proprio ranking ATP: nei fatti è già certo che resterà al comando fino a dopo il Roland Garros, ma l’appuntamento nella Città Eterna rappresenta una ghiotta occasione per puntellare il proprio status dato che non ci sono scarti con cui dovere fare i conti. 🔗 Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? Le proiezioni turno per turno farà il proprio grande ritorno in campo in occasioni degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a. Il numero 1 del mondo giocherà il suo secondo torneo in stagione: ha vinto gli Australian Open e poi ha dovuto scontare una squalifica di tre mesi, che terminerà domenica 4 maggio. Il fuoriclasse altoatesino sarà abbracciato dal proprio pubblico, che spera di sostenerlo fino alle battute conclusive del torneo.Il 23enne avrà tutto dain termini di: lo scorso anno, infatti, non giocò nella Capitale e dunque non avrà cambiali all’orizzonte. Ogni partita che l’azzurro riuscirà a vincere gli porterà in dote un bottino con cui migliorare il proprio ranking ATP: nei fatti è già certo che resterà al comando fino a dopo il Roland Garros, ma l’appuntamento nella Città Eterna rappresenta una ghiotta occasione per puntellare il proprio status dato che non ci sono scarti con cui dovere fare i conti. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Doha? Lo scenario turno per turno - Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Doha, in programma sul cemento della capitale del Qatar dal 17 al 22 febbraio. Il numero 1 del mondo si è fermato per tre settimane dopo il trionfo agli Australian Open e nel frattempo ha deciso di non partecipare all’ATP 500 di Rotterdam, non difendendo il titolo conquistato lo scorso anno e gli annessi 500 punti. Il fuoriclasse altoatesino ha conservato la prima posizione nel ranking ATP, ma da 11. 🔗oasport.it

Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner ad Acapulco: gli avversari turno per turno - A partire dalla prossima notte italiana il tedesco Alexander Zverev prenderà parte al torneo di Acapulco, di categoria ATP 500, dove lo scorso anno uscì subito e non difenderà punti. Il teutonico dovrà rinunciare ai 50 di Monaco 2024 in caso di risultato migliore, potendo guadagnare al massimo 450 punti. Jannik Sinner non giocherà incontri ufficiali per tre mesi: l’azzurro è in testa al ranking ATP da lunedì 10 giugno 2024 e non vedrà a repentaglio il proprio status di numero 1 del mondo almeno fino a metà aprile, anche se nelle prossime settimane non potrà difendere i punti conquistati ... 🔗oasport.it

Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner a Indian Wells. Alcaraz può solo perdere o pareggiare - Dal 5 al 16 marzo il Masters1000 di Indian Wells terrà banco nel massimo circuito internazionale del tennis. Quello che da tanti appassionati viene definito il “Quinto Slam“, attribuendo una grande importanza all’evento nella cerchia dei 1000, non vedrà ai nastri di partenza Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, sospeso tre mesi dopo l’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol” iniziata proprio nell’edizione 2024 del torneo californiano, dovrà rimanere a guardare. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Indian Wells, Jannik Sinner può guadagnare punti si Zverev e Alcaraz: ecco il motivo; Sinner, numero 1 a rischio? Il margine su Zverev e Alcaraz prima di Indian Wells: Djokovic alleato di Jannik; Sinner conquista le Atp Finals più ricche di sempre e incassa 11 milioni in meno di un mese; Wta Finals 2024, il montepremi e quanto può guadagnare Paolini. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online