Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Top10 sicura ma è possibile il sorpasso su Djokovic!

Musetti nella top ten ATP a partire da lunedì 5 maggio: saranno due gli azzurri tra i primi 10 al mondo agli Internazionali d'Italia, in programma a partire dalla prossima settimana a Roma.Lorenzo Musetti si trovava all'11° posto del ranking ATP nell'aggiornamento rilasciato lunedì 21 aprile: l'azzurro era a quota 3200, ma sulla terra battuta madrilena, in altura, l'azzurro fu eliminato all'esordio nel 2024, (10 punti) e poi prese parte al Challenger di Cagliari, giungendo in finale e conquistando 90 punti.Il toscano scarterà il torneo sardo il 5 maggio, ma recupererà i 50 punti di Buenos Aires 2025: Musetti dopo l'ingresso ai quarti si trova a quota 3350 punti, al 9° posto virtuale, ma potrà essere scavalcato, nella peggiore delle ipotesi, soltanto da uno tra il russo Daniil Medvedev ed il norvegese Casper Ruud, avversari ai quarti.

