Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno?

Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno? . 🔗 Pubblicati i decreti attuativi relativi all'art. 6 e del 31 maggio 2024, la domanda degli interessati va subito alla possibilità di presentare domanda. Ma per i BANDI ci vorrà del tempo.L'articolo? e? E il TFA? . 🔗 Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. Ma i dubbi sono ancora tanti. RISPOSTE AI QUESITI - La Prof.ssa Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri lettori su percorsi abilitanti poso comune per la scuola secondaria secondo ciclo a.a. 2024/25 e percorsi specializzazione sostegno INDIRE (in questo caso sono interessati tutti i gradi di scuola, per docenti con tre anni di servizio o contenzioso in atto per titolo estero in attesa di riconoscimento). Conduce Andrea Carlino. L'articolo Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. 🔗orizzontescuola.it

INDIRE e Ministero dell’Istruzione: al via i nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno - Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con i sindacati, sta lavorando a due decreti per l’attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno organizzati da INDIRE. Questi percorsi, realizzati anche in convenzione con le Università, rappresentano un’importante opportunità per i docenti con almeno tre anni di servizio. La recente pubblicazione della Tabella B ha fornito una stima […] The post INDIRE e Ministero dell’Istruzione: al via i nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE per docenti triennalisti e abilitati estero. NOTA Ministero - Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: il Ministero ha trasmesso i decreti agli Uffici Scolastici, accompagnandoli con una nota di riferimento. L'articolo Percorsi specializzazione sostegno INDIRE per docenti triennalisti e abilitati estero. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno?; Corsi Indire sostegno, partiranno non prima di luglio 2025: vi spieghiamo perchè; Percorsi abilitanti e nuovi corsi specializzazione sostegno INDIRE, il punto della situazione; Specializzazione sostegno INDIRE, quando ci si iscrive? Ad aprile gli esteri, poi i triennalisti. VIDEO INTERVISTA. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno? - Pubblicati i decreti attuativi relativi all'art. 6 e del 31 maggio 2024, la domanda degli interessati va subito alla possibilità di presentare domanda. Ma per i BANDI ci vorrà del tempo. 🔗orizzontescuola.it

Corsi Indire sostegno, partiranno non prima di luglio 2025: vi spieghiamo perchè - Sono stati finalmente pubblicati i decreti attuativi (n. 75 e 77) relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato dall’Indire. E anche il totale dei posti messi a bando (52.622) sudd ... 🔗tecnicadellascuola.it

Corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno: ecco il Decreto, come funziona, i requisiti, la durata e i costi - Il Ministero dell'istruzione ha emanato i Decreti che regolano i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con 3 anni di servizio o che hanno il titolo estero. Ecco come funzionano i p ... 🔗ticonsiglio.com