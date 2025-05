Quando l’autonomia scolastica viene ignorata | riflessioni sulla nota ministeriale che limita i compiti per le vacanze Lettera

nota prot. 2443 del 28 aprile 2025, a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, si apre un nuovo capitolo nel dibattito tra centralismo ministeriale e autonomia scolastica. Il documento, seppur non normativo, appare carico di direttive che rischiano di snaturare il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti, ponendo sul tavolo questioni fondamentali di metodo, principio e rispetto delle competenze professionali.L'articolo Quando l’autonomia scolastica viene ignorata: riflessioni sulla nota ministeriale che limita i compiti per le vacanze. Lettera . 🔗 Inviata da Gaia Dini - Con laprot. 2443 del 28 aprile 2025, a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, si apre un nuovo capitolo nel dibattito tra centralismoe autonomia. Il documento, seppur non normativo, appare carico di direttive che rischiano di snaturare il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti, ponendo sul tavolo questioni fondamentali di metodo, principio e rispetto delle competenze professionali.L'articolocheper le. 🔗 Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Manduria, famiglia dimentica di pagare la mensa scolastica: bambina di cinque anni viene rimandata a casa - A Manduria, una bambina di cinque anni è stata esclusa dalla mensa scolastica perché la madre aveva dimenticato di ricaricare la tessera prepagata. Il caso ha suscitato polemiche e l'intervento immediato del sindaco: "Chiederò chiarimenti, non deve mai succedere per alcun motivo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuove Indicazioni Nazionali, il PD va all’attacco: “Uso della scuola per affermare un manifesto ideologico della destra, così autonomia scolastica in discussione” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficialmente pubblicato la bozza delle Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione per l'anno 2025. Il documento segna l'inizio di una fase cruciale di consultazione nazionale, che coinvolgerà attivamente docenti, dirigenti scolastici, famiglie e associazioni del settore. L'articolo Nuove Indicazioni Nazionali, il PD va all’attacco: “Uso della scuola per affermare un manifesto ideologico della destra, così autonomia scolastica in discussione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Flc-Cgil contro la nota del Ministro Valditara: ‘Ingerenza inaccettabile nell’autonomia scolastica’ - La Flc-Cgil alza la voce contro una recente comunicazione del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, indirizzata a tutte le scuole italiane. Il contenuto della nota, riguardante l’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti a casa, viene duramente criticato dal sindacato, che denuncia una grave violazione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento. La segretaria generale Gianna […] The post Flc-Cgil contro la nota del Ministro Valditara: ‘Ingerenza inaccettabile nell’autonomia scolastica’ first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Quando l'autonomia scolastica viene ignorata: riflessioni sulla nota ministeriale che limita i compiti per le vacanze. Lettera; Nuove Indicazioni Nazionali e musica: il Forum per l’Educazione Musicale chiede più autonomia, partecipazione e attenzione al territorio; Tagli al personale scolastico: la Circolare n. 8 rende operativi i provvedimenti della Legge di Bilancio 2025. La Fensir: “È un attacco alla scuola pubblica”; Dimensionamento scolastico, l'Alberghiero Mattei perde l'autonomia e Vieste insorge: Sfregio alla nostra dignità. 🔗Approfondimenti da altre fonti