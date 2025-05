Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025? Data orario teste di serie | c’è Sinner!

sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Il tabellone femminile sarà definito alle ore 11.00, mentre quello maschile alle ore 13.00. C'è grande attesa visto il ritorno in campo di Jannik Sinner.Il pusterese, costretto a stare lontano dal circuito per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda "Clostebol", sarà nuovamente in campo e sarà accolto da un bagno di folla. Giova ricordare che l'evento riservato alle donne prenderà il via martedì 6, mentre il main draw maschile nel giorno successivo (7 maggio). Il debutto del n.1 del mondo sarà direttamente dal secondo turno, essendo n.1 del seeding, ed è previsto o venerdì 9 o sabato 10 maggio.Sarà interessante capire quale sarà la condizione dell'altoatesino e il primo incontro sarà un test probante, perché su una superfiche che non è mai stata così tanto amica di Jannik.

Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025? Orario, programma, teste di serie. Torna Sinner! - Lunedì 5 maggio si svolgerà il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025: il tabellone femminile verrà definito alle ore 11.00, mentre alle ore 13.00 scopriremo gli accoppiamenti del torneo maschile. Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Roma assumeranno così la propria fisionomia, alla vigilia dell’inizio della competizione sulla terra rossa del Foro Italico a Roma: l’evento riservato alle donne incomincerà martedì 6 maggio, mentre per gli uomini bisognerà aspettare mercoledì 7 maggio. 🔗oasport.it

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

