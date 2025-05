Quando il regalo è arte | Il sorriso di chi riceve mi rende felice

sorriso di chi riceve un dono inaspettato. Mi chiamano per dare più valore al regalo, non per sostituire la persona che lo fa. Fare i regali è fondamentalmente un modo per esprimere i propri sentimenti. Non sono una che si contatta solo Quando si ha voglia di stupire e non si ha tempo per farlo". Ilaria Apolloni è una P.R, press officer ed event manager e le piace fare i regali.Della sua passione questa giovane romana, che vive a Milano, ne ha fatto una vera e propria professione, diventando la prima gift planner italiana. E ora aiuta, con successo, privati e aziende a dimostrare il proprio interesse per qualcosa, il proprio affetto per qualcuno in un modo unico e diverso dal solito.Da quanti anni si è appassionata a fare regali?"Da sempre, perché i miei genitori, soprattutto mia madre, mi hanno educato a questo rito.

