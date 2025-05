Quando gioca l’Italia la semifinale dei Mondiali di curling misto? Orario avversaria dove vederla in tv e streaming

l'Italia si è qualificata di forza alle semifinali dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno infilato otto vittorie consecutive e si sono matematicamente garantiti il primo posto nel gruppo A con una giornata di anticipo.Soltanto la prima classificata aveva il diritto di proseguire automaticamente la propria avventura in questa rassegna iridata, mentre seconda e terza disputeranno i playoff. Gli azzurri attenderanno ora di conoscere quale sarà l'avversaria che si troveranno di fronte nel prossimo incontro a eliminazione diretta, la partita da dentro o fuori che metterà in palio l'accesso all'atto conclusivo.

