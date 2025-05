Quando finisce la scuola? Ecco tutte le date regione per regione E in alcune si sa già quando si ripartirà a settembre

quando finisce la scuola? Ecco tutte le date regione per regione. E in alcune si sa già quando si ripartirà a settembre . 🔗 Manca poco più di un mese alla conclusione delle lezioni per l’anno scolastico 202425 e, mentre gli studenti non impegnati negli esami di Stato iniziano il conto alla rovescia, si avvicinano le ultime settimane con i ponti primaverili.L'articololaleper. E insi sa giàsi. 🔗 Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mobilità 2025, ecco ordinanza: si parte il 7 marzo. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Martedì 4 marzo alle 14:30 - Si parte con le domande per la mobilità 2025 per il personale scolastico. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'ordinanza con tutte le info utili e le date per l'inoltro dell'istanza. L'articolo Mobilità 2025, ecco ordinanza: si parte il 7 marzo. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Martedì 4 marzo alle 14:30 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Come insegnare all’estero: ecco tutte le info utili. QUESTION TIME con Luongo (Uil Scuola Rua) LIVE Mercoledì 26 febbraio alle 14:30 - Il 4 marzo saranno pubblicato in Gazzetta Ufficiale i decreti relativi alle procedure di selezione del personale scolastico da destinare all’estero per l’anno 2025. L'articolo Come insegnare all’estero: ecco tutte le info utili. QUESTION TIME con Luongo (Uil Scuola Rua) LIVE Mercoledì 26 febbraio alle 14:30 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Libri di testo scuola primaria: ecco quanto costeranno nel 2025/2026. Il Ministero aggiorna i prezzi con l’inflazione: tutte le cifre, gli sconti previsti e le novità per le famiglie. NOTA e TABELLA - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 73 del 15 aprile 2025, che stabilisce i nuovi prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria relativi all’anno scolastico 2025/2026. L'articolo Libri di testo scuola primaria: ecco quanto costeranno nel 2025/2026. Il Ministero aggiorna i prezzi con l’inflazione: tutte le cifre, gli sconti previsti e le novità per le famiglie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando finisce la scuola? Ecco tutte le date regione per regione. E in alcune si sa già quando si ripartirà a settembre; Ultimo giorno di scuola 2025: quando finisce a giugno; Quante settimane mancano alla fine della scuola? Ecco le date regione per regione; Mobilità Scuola 2025/2026: ecco Tutte le Date degli Esiti e le Scadenze per le Revoche. Attenzione a non perdere il termine. 🔗Ne parlano su altre fonti

Quando finisce la scuola? Ecco tutte le date regione per regione. E in alcune si sa già quando si ripartirà a settembre - Manca poco più di un mese alla conclusione delle lezioni per l’anno scolastico 2024/25 e, mentre gli studenti non impegnati negli esami di Stato iniziano il conto alla rovescia, si avvicinano le ultim ... 🔗orizzontescuola.it

Quando finisce la scuola 2025? Tutte le date delle regioni d’Italia - Tra un pausa di Carnevale e quella di Pasqua, con un ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio, gli studenti e non solo si chiedono quando finiranno le lezioni per l’a.s. 2024/25. tutte le ... 🔗tecnicadellascuola.it

Quando finisce la scuola? Gli alunni non vedono l’ora: ecco come tenere alta la motivazione fino all’ultimo - Ogni anno, lo stesso dilemma: come evitare che le ultime settimane di scuola scivolino via tra noia e stanchezza generale? Se ti sembra che l’energia della classe sia sparita e le idee pure potresti u ... 🔗tecnicadellascuola.it