Quando ci fu il primo Concertone del Primo Maggio?

Maggio di ogni anno Piazza San Giovanni in Laterano a Roma si trasforma in un oceano di musica e passione: è il Concerto del Primo Maggio, un festival che celebra la Festa dei Lavoratori con artisti di generazioni diverse, dai pionieri del rock italiano alle stelle della scena indie. Organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL, questo evento è molto più di un semplice concerto: è un simbolo di lotta, solidarietà e cultura. Ripercorriamone la storia partendo proprio dal Primo Concertone, tenutosi nel 1990.Il 1° Maggio 1990, appunto, si fece a Roma un esperimento audace: i tre principali sindacati italiani avevano deciso di celebrare la Festa dei Lavoratori con un grande evento musicale che unisse l'impegno sociale alla potenza della musica. Piazza San Giovanni, con la sua maestosa Basilica sullo sfondo, rappresentava il palcoscenico naturale.

