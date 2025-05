Quali spese scolastiche si possono portare in detrazione dal Modello 730 2025

spese scolastiche e di istruzione dei figli permettono di ottenere delle agevolazioni direttamente all'interno del Modello 7302025. A prevederlo è l'articolo 15, comma 1, del Tuir, secondo il quale è possibile ottenere una detrazione fiscale del 19% dell'Irpef.Per ottenere l'agevolazione è necessario utilizzare due distinti codici:il codice 12 per le spese sostenute fino alle scuole secondarie di secondo grado;il codice 13 per i costi sostenuti per la frequenza delle università statali e non statali.Le spese scolastiche e di istruzione vengono rimodulate a seconda del reddito del contribuente che ha sostenuto materialmente i costi. È importante effettuare i pagamenti con dei mezzi tracciabili: devono essere utilizzati il bonifico bancario o degli strumenti che permettono di tenere traccia dell'operazione.

