Quali sono i supermercati aperti il Primo maggio a Milano

supermercati rimarranno aperti. Ecco Quali sono. I supermercati apertiI supermercati Il Gigante rimarranno aperti a Milano con orari variabili di negozio in negozio. Stesso vale per i punti di vendita Despar. Scelgono autonomamente i singoli. 🔗 Milanotoday.it - Quali sono i supermercati aperti il Primo maggio a Milano Oggi è la Festa dei Lavoratori, ma alcunirimarranno. Ecco. IIl Gigante rimarrannocon orari variabili di negozio in negozio. Stesso vale per i punti di vendita Despar. Scelgono autonomamente i singoli. 🔗 Milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quali supermercati sono aperti 25 aprile e Primo Maggio - Ecco come si organizzano le principali catene di supermercati durante le festività del 25 aprile e del Primo Maggio 🔗ilgiornale.it

Quali supermercati sono aperti a Pasqua e a Pasquetta? Ecco la lista completa e gli orari per ultimare gli acquisti - Domenica e lunedì c’è chi si accorgerà di aver dimenticato qualcosa per il pranzo di Pasqua, chi potrebbe aver bisogno di comprare un pensierino da portare come ospite o, ancora, un panino per il pic nic last minute di Pasquetta. Parte così la caccia al supermercato aperto. Ma non tutte le insegne alzeranno la serranda: alcune resteranno chiuse in entrambe le giornate, altre apriranno solo lunedì, qualcuna garantirà orari ridotti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Supermercati aperti il 25 aprile a Bologna e in Emilia-Romagna: quali sono - Bologna, 25 aprile 2025 – Oggi si festeggia la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. C’è chi avrà la possibilità di fare un bel ponte lungo fino a lunedì 28 non dovendo lavorare, ma c’è anche chi continuerà a lavorare per chiudere la settimana. Qualsiasi sia il frangente, ci sono molte catene dei supermercati che rimangono aperte oggi per garantire a tutti di fare la spesa o comprare gli ultimi ingredienti per eventuali ricette e/o pic nic. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio in città, ecco i negozi aperti e quelli chiusi a Genova; I supermercati aperti a Pordenone il primo maggio 2025; I supermercati aperti il 1° maggio 2025, l’elenco dei marchi; Fare la spesa il Primo maggio, ecco i supermercati aperti a Torino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Supermercati aperti oggi 1 maggio 2025, la lista completa: dal Conad al Carrefour e l'Esselunga, orari degli store - Supermercati aperti anche il primo maggio. Per la Festa dei Lavoratori diversi store resteranno operativi in tutta Italia. Perfetto per chi ha intenzione ... 🔗msn.com

Quali sono i supermercati aperti il 1° maggio: l’elenco e gli orari dei punti vendita - I punti vendita Esselunga e Coop hanno annunciato la chiusura, aperti molti altri supermercati: cosa sapere ... 🔗msn.com

Supermercati aperti il Primo Maggio 2025: Lidl, Eurospin, MD, Conad e altri - Il Primo Maggio è un giorno di festa, ma anche di piccoli imprevisti. Che si tratti di un pic-nic dell’ultimo minuto o di una cena improvvisata in compagnia, la spesa può diventare una necessità anche ... 🔗telefonino.net