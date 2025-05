Quadro del Duce rubato da una casa e ritrovato all’asta in due a processo ma vengono assolti

Duce e autografata da Mussolini, aveva fatto finire nei guai due jesini di 40 e 45 anni, accusati di ricettazione. La stampa infatti, appartenuta ad una famiglia che ha una casa ad Arcevia, dove passa le vacanze estive, era sparita. 🔗 Anconatoday.it - Quadro del Duce rubato da una casa e ritrovato all’asta, in due a processo ma vengono assolti ARCEVIA - Una litografia della marcia su Roma, con ritratto ile autografata da Mussolini, aveva fatto finire nei guai due jesini di 40 e 45 anni, accusati di ricettazione. La stampa infatti, appartenuta ad una famiglia che ha unaad Arcevia, dove passa le vacanze estive, era sparita. 🔗 Anconatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il quadro rubato del Solario diventa un caso: ecco perché la vedova inglese non vuole restituirlo - Roma, 10 marzo 2025 – Un dipinto italiano scomparso dal Museo civico di Belluno nel 1973 diventa un caso tra Italia e Inghilterra. Una battaglia culturale ancor prima che legale. L’opera, ritrovata qualche anno fa, si trova al momento nella villa di una vedova benestante a Norfolk, in Inghilterra. E da lì, al momento, nessuno sembra in grado di farla rientrare in Italia. L’avrebbe comprata “in buona fede” il suo ex marito e ora Barbara de Dozsa sostiene di essere la legittima proprietaria. 🔗quotidiano.net

"Mi hanno rubato il volante della Mercedes sotto casa" - A Monza non si fermano i furti di pezzi di ricambio dalle auto di lusso. Dopo i numerosi episodi di auto di grossa cilindrata parcheggiati in strada e ritrovati, all’indomani, completamente smantellati, questa volta è toccato a un proprietario che si è ritrovato l’auto con il finestrino rotto e... 🔗monzatoday.it

In casa aveva materiale informatico rubato: arrestato un 29enne - Un giovane è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di oggetti rubati. Dovrà rispondere del reato di ricettazione il 29enne di Mondragone presso la cui abitazione i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno rinvenuto e sequestrato materiale informatico, televisori e... 🔗casertanews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quadro del Duce rubato da una casa e ritrovato all’asta, in due a processo ma vengono assolti; Quadro del Duce rubato da una casa finisce su un’asta online, in due a processo; Il ritratto del duca. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Il Quadro Rubato (Le Tableau Volé)” di Pascal Bonitzer - Ispirato a una storia vera, Il Quadro Rubato racconta la vicenda del ritrovamento de “I girasoli”, un dipinto di Egon Schiele disperso nel 1939 nel caos delle spoliazioni naziste e delle distruzioni d ... 🔗nonsolocinema.com

“Il Quadro Rubato” dall’8 Maggio al Cinema - Ispirato a una storia realmente accaduta, Il Quadro Rubato (Le Tableau Volé) quarto film da regista Pascal Bonitzer, racconta la storia di André Masson, specialista in arte moderna, che riceve una let ... 🔗nonsolocinema.com

Dopo 50 anni rispunta il quadro rubato, in casa di una vedova - Alla morte del barone, il dipinto passò alla vedova, che nel 2017 tentò di venderlo attraverso una casa d'aste. Tuttavia, l'intervento di Interpol e Carabinieri impedì la transazione, identificando il ... 🔗polesine24.it