Puppo sicuro | Musetti in una nuova dimensione Diamo a Tartarini i suoi meriti

Puppo ha analizzato la brillante qualificazione di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: “Arnaldi e Musetti hanno vinto in due set in maniera importante. Guardando il match di Musetti si è sentito il dialogo con Tartarini e l’aspetto su cui si punta tanto è il diritto, a inizio partita ci sono state delle staffilate importanti. De Minaur era visibilmente in una versione completamente diversa rispetto a Montecarlo, condizionato dall’avversario. Pensavo che Musetti potesse giocare una partita diversa, ma mi ha sorpreso: è entrato in un’altra dimensione. A fare finale a Montecarlo e quarti a Madrid non c’è riuscito nessun italiano, ora ha Roma e Roland Garros per fare una grande stagione“.Il telecronista di Eurosport si è poi soffermato sui dialoghi tra il toscano e il suo allenatore in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Musetti si gira quando non sente Tartarini, a lui non dà fastidio la “radio”, a differenza di Fritz che più volte ha detto al suo allenatore di stare zitto. 🔗 Oasport.it - Puppo sicuro: “Musetti in una nuova dimensione. Diamo a Tartarini i suoi meriti” Darioha analizzato la brillante qualificazione di Lorenzoe Matteo Arnaldi ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: “Arnaldi ehanno vinto in due set in maniera importante. Guardando il match disi è sentito il dialogo cone l’aspetto su cui si punta tanto è il diritto, a inizio partita ci sono state delle staffilate importanti. De Minaur era visibilmente in una versione completamente diversa rispetto a Montecarlo, condizionato dall’avversario. Pensavo chepotesse giocare una partita diversa, ma mi ha sorpreso: è entrato in un’altra. A fare finale a Montecarlo e quarti a Madrid non c’è riuscito nessun italiano, ora ha Roma e Roland Garros per fare una grande stagione“.Il telecronista di Eurosport si è poi soffermato sui dialoghi tra il toscano e il suo allenatore in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “si gira quando non sente, a lui non dà fastidio la “radio”, a differenza di Fritz che più volte ha detto al suo allenatore di stare zitto. 🔗 Oasport.it

Dario Puppo esalta Lorenzo Musetti: “Un animale da palcoscenico, top-5 sulla terra rossa” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista da direttore d’orchestra in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema principale, anzi sostanzialmente unico: la finale di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Una nota statistica: “In 18 hanno fatto finale a Montecarlo e semifinale a Wimbledon. Sono già abbastanza. 🔗oasport.it

Musetti non ancora sicuro della top10. Tanti in pochi punti: dove deve arrivare a Madrid e Rune nel mirino - Lorenzo Musetti ha travolto Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi in due set dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Il tennista italiano ha faticato a carburare nel primo set, è andato sotto per 4-1, ha dovuto annullare due break-point consecutivi e poi un set-point nel decimo game, ma poi ha macinato gioco e ha schiacciato il greco per la seconda volta consecutiva dopo il successo ottenuto un paio di settimane fa nei quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo. 🔗oasport.it

