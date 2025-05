Ilfattoquotidiano.it - “Può potenzialmente portare alla morte e lesioni cerebrali”: c’è una pratica erotica pericolosa e in aumento tra i giovani. L’allarme degli esperti

Sono giorni particolari in cui, in Italia, il mondo della sessualità da una parte e quello del porno dall’altra si ritrovano al centro del dibattito pubblico. Da un lato per le dichiarazioni del ministro Valditara sull’educazione sessuale nelle scuole, dall’altro per una vicenda di tutt’altro genere: le accuse rivolte al celebre attore hard Rocco Siffredi.Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, in Australia, una escort – Katija Cortez – ha lanciato unrme riguardo a unache, secondo la sua esperienza personale, starebbe conoscendo una diffusione crescente. Una vera e propria tendenza che potrebbe comseri rischi. Ne ha parlato lei stessa a news.com.au e la storia è stata riportata anche dal Daily Mail.Cortez, 29 anni, ha spiegato di aver sperimentato per la prima volta questasessuale quando era solo un’adolescente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it