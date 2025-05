Punto nascita di Sapri rischio chiusura concreto | lunedì la manifestazione

Punto nascita. È questo il bilancio dell’incontro tra il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e i sindaci del Golfo di Policastro, riuniti il 29 aprile per discutere del Punto nascita dell’ospedale di Sapri, sempre più. 🔗 Salernotoday.it - Punto nascita di Sapri, rischio chiusura concreto: lunedì la manifestazione Più di due ore di confronto per ribadire una richiesta chiara: salvare il. È questo il bilancio dell’incontro tra il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e i sindaci del Golfo di Policastro, riuniti il 29 aprile per discutere deldell’ospedale di, sempre più. 🔗 Salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiusura punto nascita a Sapri, Cammarano (M5S) presenta interrogazione - Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente per impedire la chiusura del Punto nascita dell’Ospedale di Sapri. “Le dichiarazioni del governatore De Luca, che ha attribuito al Ministero la scelta di eliminare la... 🔗salernotoday.it

Punto Nascita a Sapri, la Fp Cgil proclama lo stato di agitazione: "Il Prefetto ci incontri" - La Cgil Funzione Pubblica proclama lo stato di agitazione di tutto il personale dell’ospedale di Salerno contro la possibile chiusura del Punto Nascita, nonostante sia aggregato in forma subordinata all’Uoc di Ostetricia di Vallo della Lucania, che è già oggetto di deroga da parte del Ministero... 🔗salernotoday.it

Punti nascita di Polla e Sapri, il M5S: "Vanno salvati, a rischio la sicurezza sanitaria delle aree interne" - Il Movimento 5 Stelle, attraverso i suoi rappresentanti territoriali, in campo per impedire la chiusura dei punti nascita negli ospedali di Polla e Sapri. “Queste strutture - si legge in una nota - rappresentano un presidio essenziale per le comunità locali, garantendo il diritto alla salute per... 🔗salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Punto nascita di Sapri, rischio chiusura concreto: lunedì la manifestazione; Sapri, punto nascita a rischio. L’impegno del Prefetto dopo l’incontro con i sindaci.; Punto Nascita di Sapri a rischio. I Sindaci del Golfo di Policastro incontrano il Prefetto di Salerno; Punto nascita di Sapri a rischio, De Luca: «Stop inevitabile». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Punto Nascita di Sapri a rischio. I Sindaci del Golfo di Policastro incontrano il Prefetto di Salerno - I Sindaci del Distretto 71 sono state ricevuti dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito per discutere della paventata soppressione del Punto Nascita e per le difficoltà dell’ospedale di Sapri. 🔗ondanews.it

Punto Nascita di Sapri a rischio chiusura. Proclamato lo stato di agitazione permanente del territorio - Ieri pomeriggio, nell’Aula Magna dell’ospedale di Sapri ... chiusura del Punto Nascita saprese, nonostante sia aggregato in forma subordinata all’Ostetricia di Vallo della Lucania che è già oggetto di ... 🔗ondanews.it

Sapri: l’ospedale Immacolata è fondamentale: la testimonianza di Vanessa Lamoglie | VIDEO - Nonostante il rischio di una chiusura del Punto nascite, il report delle nascite rispetto al quadrimestre dell'anno precedente è in costante crescita, facendo registrare un incremento del 22% ... 🔗infocilento.it