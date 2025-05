Pugno duro Milan l’ultimatum ai senatori | prendi meno o vai via

Milan si cambia musica: rinnova chi ci crede davvero. meno spazio ai simboli stanchi, più fiducia ai nuovi volti

Sarà un'estate particolare, quella che dovrà affrontare il Milan dopo questa stagione sicuramente interlocutoria. In troppi hanno deluso, in tanti hanno dato la sensazione di avere la testa da un'altra parte. Ma, visto che in dirigenza rossonera si prova ad imparare dai propri errori, si cercherà di non ripeterli.

C'è da sistemare tante cose, raddrizzare percorsi storti, fare pulizia dove serve. Non basta più mettere una toppa qua e là: stavolta bisogna scegliere chi portarsi dietro e chi salutare, senza rimpianti. E per una società che negli ultimi tempi sembrava vivere troppo di ricordi, non è mica poco.

