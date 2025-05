Pugilato il 4 maggio ‘La Notte dei Gladiatori II’

Firenze, 1 maggio 2025 - Appuntamento il 4 maggio, con inizio alle 20, al PalaMattioli di via Benedetto Dei per "La Notte dei Gladiatori II". Si tratta di un evento che celebra la nobile arte della boxe, organizzato da Paolo Bologna, nome d'arte 'The Gladiator' - 28 anni, calciante degli Azzurri e neo campione italiano dei superwelter - col supporto della Pugilistica Azzurri di Santa Croce e il patrocinio del Comune di Firenze. La manifestazione è stata presentata, questa mattina in Palazzo Vecchio, dall'assessora allo sport Letizia Perini e da Paolo Bologna. Con loro anche alcuni degli atleti che saliranno sul ring: Matilde Latini, Jo De Castro, Dario D'Ulizia e Davide Ceccherelli. "La Notte dei Gladiatori II" si articola su 11 incontri dilettantistici (1 femminili) su 3 riprese di 3 minuti ciascuna.

