ps5 pro non è più per ora la console più costosa in usa dopo gli aumenti di prezzo di xbox

Per la prima volta da quando è stata annunciata, PS5 Pro non è più la console più costosa in commercio negli Stati Uniti. Il primato è infatti passato alla nuova Xbox Series X 2TB Galaxy Black, la cui edizione speciale ha subìto un aumento di prezzo significativo, raggiungendo 729,99 dollari. La PlayStation 5 Pro ha invece il suo prezzo fermo (almeno per ora) a 699,99 dollari in USA. PushSquare segnala che questa inversione di ruoli arriva dopo che Microsoft ha annunciato una serie di rincari su tutta la linea hardware Xbox, dai modelli base ai controller, passando per le edizioni speciali e digitali. Ad esempio, la Xbox Series X standard ora costa 599,99€, mentre la versione digitale si attesta a 549,99€. Anche il modello entry-level Xbox Series S ha visto un incremento, con la versione da 1TB a 399,99€ e quella da 512GB a 349,99€.

PS5 Pro, Sony pubblica il teardown della “console PlayStation più avanzata fino ad ora” - Sony ha pubblicato il teardown dedicato alla sua console più potente di sempre: PS5 Pro. In un video teardown ufficiale, gli ingegneri Shinya Tsuchida e Shinya Hiromitsu mostrano il cuore della macchina, offrendo una panoramica dettagliata sulle scelte progettuali e tecnologiche che definiscono la nuova generazione dell’esperienza PlayStation. Dal sistema di raffreddamento al design dei circuiti, secondo il colosso giapponese Playstation 5 Pro si distingue per un salto evolutivo che promette di ridefinire gli standard del gaming in ambito console. 🔗game-experience.it

Evasione fiscale: la Campania tra le regioni con il debito pro capite più alto - Tra il 2000 e il 31 gennaio 2025 l’importo totale delle tasse, contributi, imposte, bollette, multe, ecc., non riscosse dal fisco o da altri enti ha raggiunto i 1.279,8 miliardi di euro. Di questi, 822,7 miliardi (64,3%) sono di Spa, Srl, consorzi, cooperative, ecc. Altri 300,4 miliardi (23,5%) sono per lavoratori dipendenti, pensionati e altri percettori di reddito. I rimanenti 156,7 miliardi (12,2%) sono riconducibili alle persone fisiche con attività economica come artigiani, commercianti, liberi professionisti. 🔗ildenaro.it

Cresce il reddito delle famiglie: boom a Sondrio (+17%), Milano la più ricca pro-capite - Milano – Cresce il reddito disponibile delle famiglie in ogni provincia italiana tra il 2021 e il 2023, ma si muove ad un ritmo assai differente tra Nord ed il resto del Paese. I venti di crescita soffiano forti dalle Alpi (+13,4% l'incremento delle province alpine), ma perdono forza scendendo lungo tutto lo Stivale (+11,2% il restante delle province). E' quanto emerge dall'analisi di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2023 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia. 🔗ilgiorno.it

