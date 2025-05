Protocollo Tachipirina e vigile attesa causa dei morti Covid ecco perché ho denunciato Speranza e la procura di Roma indaga per omicidio colposo

Covid morivano per la maggior parte perché non venivano curati nelle prime fasi sintomatiche della malattia e perché venivano lasciati in abbandono ad aspettare che la malattia progredisse, senza freni, per poi arrivare in ospedale gravissimi e che tutto questo avveniva su raccomanda

Covid, aperta inchiesta per omicidio colposo da 7 procure sul protocollo tachipirina e vigile attesa di Speranza, la perizia medica: "Riduceva possibilità di sopravvivenza" - A sostegno della denuncia è stata presentata una perizia medica collegiale, firmata da un team di specialisti composto dal cardiologo prof. Alessandro Capucci e dai medici Andrea Mangiagalli, Agostino Ciucci, Rosanna Chifari e Antonio Palma. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omici 🔗ilgiornaleditalia.it

Commissione inchiesta Covid, acquisita denuncia contro Ministero Salute e Aifa per le "morti dei malati Covid tra il 2020 e il 2021 a causa del protocollo "Tachipirina e vigile attesa" - Il Ministero della Salute “ha omesso di comunicare alla popolazione italiana e ai medici di base dati e informazioni scientificamente validi che indicavano la necessità di cure tempestive del Covid sin dai primi sintomi [...], con la consapevolezza che tali omissioni potessero provocare effetti preg 🔗ilgiornaleditalia.it

La Commissione Covid 19 cerchi la verità oltre “tachipirina e vigile attesa” - Leggo che il Presidente della Commissione Bicamerale di Inchiesta sull’emergenza Covid 19, Marco Lisei, insiste nel dire che la Circolare Ministeriale del 30 novembre 2020 del Ministero della Salute aveva come unica indicazione per la gestione clinica della malattia la “Tachipirina e Vigile Attesa”. Per la verità tale circolare, esclusivamente per i casi definiti “lievi” da […] The post La Commissione Covid 19 cerchi la verità oltre “tachipirina e vigile attesa” appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Covid, 7 procure indagano la “vigile attesa” di Speranza; La verità sul protocollo tachipirina e vigile attesa che per Speranza è “un’invenzione no vax”; Covid. Speranza (Pd): “Protocollo tachipirina e vigile attesa? Invenzione dei no vax”. E FdI lo attacca: “Mente senza vergogna e senza pudore”. Facciamo chiarezza; Il video di Roberto Speranza e il ritorno della fantomatica «Tachipirina e vigile attesa». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Covid. Speranza (Pd): 'Protocollo tachipirina e vigile attesa? Invenzione dei no vax'. E FdI lo attacca: 'Mente senza vergogna e senza ... - Un filmato in particolare è diventato virale, quello in cui Speranza si rivolge così ad un contestatore: “Il protocollo Tachipirina e vigile attesa non esiste, lo avete inventato voi no vax”. 🔗quotidianosanita.it

Il video di Roberto Speranza e il ritorno della fantomatica «Tachipirina e vigile attesa» - La principale strategia comunicativa adottata da questi ultimi era quella di riassumere l’intero protocollo in poche parole: «Tachipirina e vigile attesa». Questa definizione, negli anni ... 🔗msn.com

Sette Procure aprono inchieste sulla «vigile attesa» di Speranza - Il pm di Roma Giorgio Orano raccoglie la denuncia dei parenti delle vittime, chiedendo ai colleghi di altre città d’Italia di lavorare sui fascicoli di competenza dei loro uffici. Chiamati in causa l’ ... 🔗informazione.it