Pronostico Torino-Venezia | la fame di punti sarà decisiva

Torino-Venezia è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.La differenza di motivazioni, com’era facilmente intuibile, ha fatto la differenza domenica scorsa al “Maradona” ed il Napoli, che non vedeva l’ora di approfittare della sconfitta dell’Inter per prendersi la vetta solitaria e volare a +3 sui nerazzurri, ha archiviato senza patemi la pratica Torino (2-0). Una doppietta di McTominay – scatenatissimo lo scozzese – ha contribuito ad infliggere la seconda sconfitta esterna di fila ai granata di Paolo Vanoli, il cui unico obiettivo in questo finale di stagione è finire nella parte sinistra della classifica e contendersi il decimo posto con Como, Udinese e Genoa – per adesso tutte dietro a Ricci e compagni – le altre tre squadre che come il Torino hanno già raggiunto la salvezza aritmetica. 🔗 Ilveggente.it - Pronostico Torino-Venezia: la fame di punti sarà decisiva è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La differenza di motivazioni, com’era facilmente intuibile, ha fatto la differenza domenica scorsa al “Maradona” ed il Napoli, che non vedeva l’ora di approfittare della sconfitta dell’Inter per prendersi la vetta solitaria e volare a +3 sui nerazzurri, ha archiviato senza patemi la pratica(2-0). Una doppietta di McTominay – scatenatissimo lo scozzese – ha contribuito ad infliggere la seconda sconfitta esterna di fila ai granata di Paolo Vanoli, il cui unico obiettivo in questo finale di stagione è finire nella parte sinistra della classifica e contendersi il decimo posto con Como, Udinese e Genoa – per adesso tutte dietro a Ricci e compagni – le altre tre squadre che come ilhanno già raggiunto la salvezza aritmetica. 🔗 Ilveggente.it

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Sudtirol-Bari: obiettivi diversi ma stessa fame - Sudtirol-Bari è una partita della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo 5 giornate senza assaporare la gioia della vittoria, il Bari si è sbloccato e l’ha fatto in uno scontro diretto cruciale contro il Palermo (2-1), una delle squadre con cui i pugliesi si stanno contendendo un posto nella postseason. 🔗ilveggente.it

Pronostico Monaco-Reims: 3 punti e aggancio Champions - Monaco-Reims è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite per il Monaco. E questo ha evidentemente avuto un grosso riflesso sulla classifica: la squadra del Principato, adesso, sarebbe fuori dalla lotta per la prossima Champions League. Ma il campionato è lungo e ci sono buone possibilità di rientrare. 🔗ilveggente.it

Friburgo-Borussia Dortmund, il pronostico: punti per l’Europa, tra GOAL e non solo - Giornata numero 28 in Bundesliga, un campionato che, se ha nel Bayern Monaco la favorita per tornare alla vittoria del titolo, vede ancora molta bagarre sia in zona retrocessione che nella lotta all’Europa. Su quest’ultimo fronte risulta particolarmente interessante il match di sabato 5 aprile, alle 15:30, tra Friburgo e Borussia Dortmund, pronte a darsi battaglia all’Europa-Park Stadion per assicurarsi uno dei posti disponibili per viaggiare durante la settimana nella prossima stagione. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Pronostico Torino-Venezia: la fame di punti sarà decisiva; Pronostico Cagliari-Genoa: anticipo della 28° a tinte rossoblù. Diciamo Cagliari per la fame di punti e vittorie; Pronostico Monza-Fiorentina: il posticipo dice Over + Gol ad una quota da strabuzzare gli occhi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pronostico Torino-Venezia: la fame di punti sarà decisiva - Torino-Venezia è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. 🔗ilveggente.it