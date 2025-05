Pronostico Strasburgo-Psg | regali per tutti

Strasburgo-Psg è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.regali per tutti. Perché dopo aver vinto il campionato, ma soprattutto la semifinale d'andata di Champions League a Londra sul campo dell'Arsenal, i pensieri del Psg non possono che essere tutti rivolti verso il ritorno. L'uno a zero è sì un buon risultato, ma non può lasciare del tutto tranquilli. E dopo il Nizza, che ha espugnato il Parco dei Principi la scorsa settimana, anche lo Strasburgo si prepara a prendersi tre punti che potrebbero davvero cambiare le sorti della stagione.Pronostico Strasburgo-Psg: regali per tutti (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché i padroni di casa, adesso, sono proprio fuori dalla zona Europa ma con i tre punti che sono in cantiere – perché realmente ci sono poche possibilità che il Psg possa fare risultato – allora tutto rimarrebbe aperto nel corso, poi, delle ultime due giornate.

