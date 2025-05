Ilveggente.it - Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: un punto per la sicurezza

è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,L’anticipo della 34esima giornata della Liga spagnola mette di fronte due squadre che, ormai, hanno raggiunto la quota salvezza. Ildi punti ne ha fatti 41, ilinvece per ora è fermo a 39. Ma può stare tranquillo, quelle dietro sono molto staccate.: unper la(Lapresse) – Ilveggente.itMa si sa, toccare i 40 nella maggior parte dei casi significa centrare pure l’aritmetica. Non sarà così in Spagna, almeno in questo weekend, ma nessuno immagina onestamente che una squadra possa retrocedere con un malloppo del genere. Evidente, quindi, che un pareggio possa far felici tutti. Che poi sarebbe anche lo stesso risultato uscito la bellezza di quattro volte negli ultimi cinque incroci, anche quando non serviva. 🔗 Ilveggente.it