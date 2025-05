Pronostico Nizza-Reims | arriva la terza di fila

Nizza-Reims è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Tutto pronto in casa Nizza per festeggiare la terza vittoria di fila. Che arriverebbe dopo la bella affermazione della scorsa settimana sul campo del Psg. Che aveva altri pensieri in testa, e che ha permesso così alla squadra ospite di prendersi tre punti pesantissimi e rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions League.Pronostico Nizza-Reims: arriva la terza di fila (Lapresse) – Ilveggente.itDistante, al momento, solamente due punti. Quella diretta, ad uno solo ci sarebbe la possibilità di giocare i playoff. Alle spalle del Psg che ha fatto un altro campionato, in Francia la classifica è cortissima e a due giornate dalla fine del campionato tutte sono ancora in gioco.

