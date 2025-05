Pronostico Manchester City-Wolverhampton | la striscia vincente spaventa Guardiola

Manchester City-Wolverhampton è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Ha ritrovato un minimo di continuità nelle ultime settimane il Manchester City, che all'interno di una stagione complessivamente deludente può ancora portarsi a casa un trofeo – la FA Cup – e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, obiettivo tutt'altro che scontato se consideriamo le difficoltà avute nei mesi scorsi dalla squadra di Pep Guardiola.Pronostico Manchester City-Wolverhampton: la striscia vincente spaventa Guardiola (Ansa) – Ilveggente.itChiudere tra le prime cinque non dovrebbe essere un problema: i Cityzens, pur dovendo fare a meno di Erling Haaland – il fromboliere norvegese è infortunato – sono imbattuti da 8 partite tra le varie competizioni ed in questa serie positiva ne hanno vinte 6.

