Pronostico Heidenheim-Bochum | resta aperta la corsa salvezza

Heidenheim-Bochum è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.La vittoria della scorsa settimana sul campo dello Stoccarda ha ridato speranze all'Heidenheim. Adesso in classifica i punti sono 25, a sole cinque lunghezze da quella che sarebbe e che potrebbe diventare una clamorosa salvezza diretta. Difficilissima, mettiamolo in chiaro, ma non impossibile.Pronostico Heidenheim-Bochum: resta aperta la corsa salvezza (Lapresse) – Ilveggente.itIntanto c'è da vincere. E poi sperare anche che le altre non facciano lo stesso. E forse, questo, potrebbe essere il turno della svolta visto che arriva un Bochum retrocesso e che non ha nessuna possibilità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Al massimo, gli ospiti, possono puntare al terz'ultimo posto che darebbe la possibilità di andare ai playout.

